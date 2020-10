Zdroj: profimedia.sk 12-19 bodov

Ani náhodou nemeňte! Máte skvelú prácu, ktorá vám vyhovuje takmer po všetkých stránkach, je v nej perspektíva rastu a ešte dostávate aj výhody či prémie. Myslite na to, že ak by ste zmenili zamestnanie, nebolo by to natoľko výhodné a ľutovali by ste.