Časy gélových ramienok pominuli, namiesto nich noste samodržiacu podprsenku bez ramienok. Vďaka silikónovým pásikom na košíkoch perfektne drží. Máte dve možnosti: Buď samo­držiacu podprsenku balkónového strihu, alebo môžete ramienka priznať a zvoliť podprsenku vo farbe šiat. Ak sa vám páči dekolt, potom push-up podprsenka vyčarí tvarovanejší dekolt väčší až o dve čísla.

Zdroj: H&M Samolepiaca push-upka, H&M

Viete, čo je bra-fitting?

Označuje sa tak bezplatná služba výberu správnej podprsenky pomocou odborníka. „Až 80 percent žien nosí zlú veľkosť podprsenky,“ vysvetľuje odborník Marian Tar a vysvetľuje, prečo by bra-fitting mala každá žena absolvovať aspoň 2-krát do roka. „Je to preto, lebo telo sa pod vplyvom času mení, prsné tkanivo môže ochabovať alebo sa športovaním spevniť, miery môžu kolísať redukciou hmotnosti alebo naopak."

Farba podprsenky by mala ladiť s oblečením alebo s odtieňom pokožky. Podprsenka s ramienkami obmotanými pod prsiami sa podľa potreby zapína na rôzne spôsoby. Zvoliť môžete aj samodržiaci model plunge s nízkym stredom.



Zdroj: Bonprix, Next, Shein, Attractiv, archív značiek Viete si vybrať spravnu podprsenku.

Najväčšie chyby pri výbere podprsenky: