Zdroj: Isifa JABLKO

Keď máte objem tela v páse rovnaký ako objem hrude, máte postavu typu jablko. Ženy s týmto tvarom postavy majú hornú polovicu tela širšiu, boky sú pomerne užšie a nohy štíhlejšie. Každé kilo navyše sa uloží na hornej časti tela, ale najmä na bruchu. „V stravovaní si musia dávať pozor na správne rozloženie energie v priebehu dňa. V popoludňajších hodinách a navečer by mal byť príjem sacharidov čo najnižší, jesť by mali najmä bielkoviny a zeleninu. Úbytok abdominálneho tuku podporí pravidelné aeróbne cvičenie v kombinácii s brušákmi,“ vraví Katarína Skybová. Pri chudnutí a redukčnej diéte treba vylúčiť všetky mastnejšie jedlá, polotovary, údeniny a slané jedlá. Posilňovacie cvičenia je potrebné zamerať na zadok a nohy. Vhodné je aj chodenie po schodoch, chôdza do kopca, beh, drepy. So zvyšovaním záťaže to nemusíte preháňať, efektívnejšie je cvičiť s nižšou záťažou a cvik opakovať viackrát. K štíhlejšiemu výzoru pomôže aj zlepšenie držania tela a správny postoj. Tento typ postavy je najviac ohrozený vznikom civilizačných ochorení ako cukrovka, vysoký krvný tlak a iné srdcovo-cievne ochorenia. „Ženy by si preto hlavne po štyridsiatke mali dávať veľký pozor na svoju hmotnosť a snažiť sa udržať ju v norme. Iba tak sa im podarí znížiť zdravotné riziko a vyhnúť sa rozvoju nepríjemných ochorení,“ upozorňuje Dr. Skybová.