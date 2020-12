KVÍZ: Myslíte si, že sa stravujete zdravo? Otestujte sa!

Zrejme jete všetko, na čo máte chuť, a príliš sa nezamýšľate nad tým, čo je zdravé a čo nie. Málokedy čítate etikety na potravinách, Je to v poriadku, pokiaľ sa to neprejavuje negatívne na vašej postave alebo na zdraví. Ak bojujete s nadváhou, občas sa ozve žlčník alebo „vyskočí“ cholesterol, mali by ste prehodnotiť svoj jedálny lístok a jesť viac zeleniny a menej tukov.

Zrejme jete všetko, na čo máte chuť, a príliš sa nezamýšľate nad tým, čo je zdravé a čo nie. Málokedy čítate etikety na potravinách, Je to v poriadku, pokiaľ sa to neprejavuje negatívne na vašej postave alebo na zdraví. Ak bojujete s nadváhou, občas sa oz

Snažíte sa stravovať racionálne, hoci nie vždy sa vám to darí. Často skúmate zloženie potravín na obaloch výrobkov a vyberáte si tie, ktoré sa vám zdajú zdravšie. Pri rozhodovaní vám pomôžu informácie o potravinách, ale pozor – nie všetky, na ktoré natrafíte sú zaručene pravdivé. Ak vám naozaj záleží na tom, čo jete, overte si to z viacerých zdrojov.

Zdroj: d Zaujímate sa o všetko, čo sa týka zdravého životného štýlu a potravín, ale v praxi by ste to nemali preháňať do extrémov. Nezakazujte si striktne všetko, o čom sa niekde dočítate, že je to „nezdravé“. Drobný prehrešok v malej dávke občas neublíži, a keď m

Zaujímate sa o všetko, čo sa týka zdravého životného štýlu a potravín, ale v praxi by ste to nemali preháňať do extrémov. Nezakazujte si striktne všetko, o čom sa niekde dočítate, že je to „nezdravé“. Drobný prehrešok v malej dávke občas neublíži, a keď máte dostatok aktívneho pohybu, pokojne si dožičte kopček smotanovej zmrzliny alebo jahody so šľahačkou.