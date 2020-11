Poznáte právomoci kráľovnej? Koľké z nich sú vám známe? OTESTUJTE SA!

Zdroj: Shutterstock

Narodila sa do celkom iného sveta ako bežní smrteľníci. A to sa netýka len roku jej narodenia – 1926, ale najmä spoločenského postavenia. Je jasné, že jej život sa na každodennú realitu obyčajných Britov nepodobá vôbec v ničom, no niektoré z jej dodnes platných právomocí v súčasnosti znejú priam surreálne. Koľké z nich poznáte? OTESTUJTE SA!