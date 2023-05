KVÍZ: Pri akom športe schudnete najviac? Zistite, ktorý sadne práve vám!

Zdroj: Gelner Tivadar 12-19 bodov Ste prírodný tvor a pretože milujete pohyb, pripadá vám nezmyselné naháňať sa v zatuchnutej telocvični. Šport je pre vás predovšetkým relaxom a odmietate počítať kalórie, ktoré pri ňom spálite, aj rekordy, ktorých dosiahnete. Omnoho dôležitejšia je pre vás pohoda. Záleží len na vašej momentálnej nálade, či sa vám chce športovať v skupine alebo osamote. Pri individuálnych pohybových aktivitách vám ale napadajú tie najlepšie nápady a riešenia, pretože máte bohatú fantáziu. Podstatné pre vás je, aby sa jednalo o pohyb v prirodzenom prostredí. Nevidíte dôvod, prečo by ste sa mali trápiť na spinningu, keď môžete vyraziť na bicykli do lesa. Odmietate behať na páse v posilňovni, keď to rovnako dobre ide v parku. Vyblázniť sa môžete pri behaní, rovnako tak ako vo veslárskom družstve, v partii cyklistov alebo pri plávaní..

Zdroj: Gelner Tivadar 20-29 bodov Vašou najväčšou motiváciou je spoločnosť a kontakt s okolím, vašou najlepšou voľbou preto vždy budú kolektívne športy, pri ktorých sa nielen zabavíte, ale aj podvedome uistíte, že niekam patríte. Zapíšte sa do volejbalového klubu alebo si choďte s priateľmi zabicyklovať či zahrať tenis. Pre vás nie je ani dôležitá vrcholovosť daného športu, ani vaše osobné úspechy v ňom, viac je pocit vzájomnosti a tímového ducha. Vedomie, že na vás niekde čaká parta ľudí, je pre vás tiež tou najlepšou športovou motiváciou, ktorá vám zaručí aj pravidelnosť pohybu. Keďže však s partiou rada zavŕšite športovú aktivitu v bare či v reštaurácií, s absolútnym zlepším kondície nepočítajte. Taktiež si dajte pozor, aby ste sa neupísali viacerým tímom, partiám a športom naraz.

Zdroj: Gelner Tivadar 30-38 bodov Jednotvárny a monotónny pohyb? To nie je nič pre vás. Od športu vyžadujete, aby ste sa pri ňom bavili, aby bol dynamický, rýchly a zamestnal celé vaše telo, ale aj myseľ. Ste ochotná si za športové aktivity zaplatiť aj absolvovať ich v interiéri. Nevadí vám spoločnosť ani samota. Vaším handikepom je však netrpezlivosť, s ktorou k svojmu športovému snaženiu pristupujete. Očakávate, že vám všetko pôjde okamžite, a pokiaľ to tak nie je, rýchlo strácate záujem. Navyše je pre vás veľmi dôležitý výsledok, takže ak nedosahujete tie najlepšie výsledky, čo sa týka vašich časov, skóre či úbytku na váhe, len ťažko zbierate motiváciu pokračovať. Vyhľadávajte dynamické a svižné športy ako squash, spinning, aerobic, taebo, jumping, tabata, bojové či silovo-pohybové športy, ktoré vás vyšťavia. Najdôležitejšie pre vás je, aby ste mohli s niekým súťažiť, a to aj sama so sebou - potrebujete si dať skrátka poriadne do tela.

Zdroj: Gelner Tivadar 39-48 bodov Šport vám veľa nehovorí a z duše nenávidíte organizované pohybové aktivity. Pokiaľ sa už odhodláte hýbať, chcete mať svoj pokoj a harmonogram, ktoré si budete určovať sami. Vašou silnou stránkou nie sú akčné šprintérske športy, ste skôr vytrvalostný typ a vyhovovať by vám mohli silové aktivity. Vzhľadom na to, že je vám je skôr jedno, či sa budete hýbať vo vnútri či vonku, môžete sa utiahnuť do posilňovne, ale aj vydať na vytrvalostní beh. Je vám úplne ukradnuté, či dosiahnete oslnivý rekord, preto pre vás nejakú zmysel skupinové preteky ani športové oddiely. Taktiež si nepotrpíte na pravidelnosť a tréningový plán. Ideálnym športovým riešením je preto je pre vás napríklad golf, plávanie, powerjoga alebo posilňovanie vo fitku.