KVÍZ: Si pripravená posunúť sa ďalej vo svojom živote?

Zdroj: Shutterstock So svojím životom si vo svojej podstate spokojný/á.

O tom, aké by to bolo mať iný život, zatiaľ vedome veľa nepremýšľaš, no v podvedomí sa táto myšlienka u Teba vynára čoraz častejšie. Túžba po zmene tam už je, no Tvoje odhodlanie ešte úplne nedozrelo. Avšak čo ak by si mala po svojom boku skúsenú sprievodkyňu a svoju túžbu by si mohla začať plniť už hneď teraz? Viac sa dozvieš na stránke katarinaruna.sk