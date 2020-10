ŠTÝLOVÝ TEST: Romantická, športová či elegantná? Ktoré oblečenie vám sadne najlepšie??

Zdroj: Shutterstock EKLEKTIČKA

Váš štýl nemožno charakterizovať len jediným slovom, pretože vy sa stále ešte hľadáte a mixujete viac vecí dokopy. Síce sledujete trendy, ale málokedy sa nimi riadite. Vyberáte si len tie módne nápady, ktoré vás momentálne zaujmú a váš spôsob nakupovania je značne chaotický. Kľučkujete medzi stojanmi a kúpite zväčša to, čo vám padne momentálne do oka. Problém je v tom, že málokedy uvažujete dostatočne dopredu, takže výsledkom je, že máte skrine preplnené oblečením, ktoré sa vám síce samostatne páči, ale akosi ich nemáte s čím skombinovať. Ľahko sa nadchnete pre jeden štýl, ale máte málo vytrvalosti v tom nakupovať už len v rámci neho. Rovnakým spôsobom pristupujete i k zariadeniu bytu, ktorý sa stal pozoruhodnou zmesou štýlov a predmetov. Dizajnéri by nad vami asi nezajasali, najdôležitejšie však je, či sa tam sama vyznáte.