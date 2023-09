Ako viete, kedy skutočne ukončiť vzťah? Ako spoznať ten správny moment? Existujú nejaké náznaky alebo konkrétne situácie, ktoré vás presvedčia prehodnotiť vaše partnerstvo? Všetko je to samozrejme o pocitoch a o tom, ako celú situáciu vnímate vy. Nerobte preto unáhlené a impulzívne rozhodnutia. Sledujte varovné signály, ktoré vám môžu dopomôcť pri rozhodovaní sa. Nezabudnite veci riešiť nielen hlavou, ale aj srdcom.

1. Udržujete sa vo falošnej nádeji

"Ale možno keď...". Ak ste sa niekedy prichytili, ako si v duchu opakujete túto vetu, môže to byť skutočne zlé znamenie. Mnoho žien si myslí, že ich partneri sa zmenia. Dávajú im stále ďalšiu a ďalšiu šancu. Snažia sa na negatívnu situáciu pozerať až príliš cez ružové okuliare. Túžba môže byť taká mocná, že cez ňu nemusíte vidieť tú pravú realitu.

Zdroj: Shutterstock

Najhoršie na tom je to, že zbytočne žijete v sebaklame. A to naozaj emočne bolí. Ak sa váš muž nevenuje vám alebo vašim deťom, chodí neskoro domov, prípadne sa rozprávate minimálne, skúste mu o tom povedať. Bohužiaľ, ak to nezaberie, je načase sa posunúť ďalej.