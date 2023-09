Nov Mesiaca a čas na plánovanie

Nov Mesiaca je ideálny čas na plánovanie. Je to fáza, kedy môžete pociťovať nedostatok energie. Aj preto by ste sa mali zamerať na organizáciu a plánovanie. Rozhodnite sa, ktoré miestnosti potrebujú najviac pozornosti a pripravte si zoznam prác, ktoré by ste chceli v priebehu daného mesiaca stihnúť. S prichádzajúcou jeseňou to môže byť dôkladnejšie upratanie interiéru, vytriedenie sezónneho oblečenia a podobne. Je to len na vás. Vždy sa však snažte stanoviť si reálne ciele a nemajte na seba prehnané nároky.

Zdroj: Svitlana on Unsplash

Aby ste sa cítili produktívne aj v čase, keď nemáte energie nazvyš, zalejte postupne všetky kvety v domácnosti, ktoré to potrebujú. Uvidíte, že aj tento malý krok vám pomôže, aby ste sa cítili lepšie a mali domácnosť pod kontrolou.