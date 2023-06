Ak ste to nikdy nezažili, pogratulujte si. Zobudiť sa totiž uprostred noci a zistiť, že sa nedokážete pohnúť, ani prehovoriť, nie je nič príjemné.

Spánkoví démoni a spánková paralýza sú fenomény spojené s poruchami spánku a údajne ich vyvoláva najmä stres. Hoci sa v rôznych kultúrach a náboženstvách môžu objavovať rôzne interpretácie pojmov, súvislosti s nimi väčšinou hovoria o vedeckých výskumoch spánkových porúch.

Zdroj: gettyimages

Spánkoví démoni sú vo všeobecnosti popisovaní ako imaginárne bytosti alebo zlí duchovia, ktorí útočia na ľudí počas spánku. Tieto útoky sa často spájajú s pocitom, o ktorom sme už písali. Neviete sa hýbať ani rozprávať. Doslovne ste uväznená vo vlastnom tele. Môžu sa prejavovať aj ako strašidelné postavy alebo prítomnosť niekoho desivého v miestnosti. Mali by ste vedieť, že spánkoví démoni nie sú reálne bytosti, ale skôr výplod mozgu. Ide o halucinácie, ktoré sa môžu vyskytnúť krátko po prebudení alebo dokonca aj v spánku.

Zdroj: shutterstock

Počas spánku totiž dochádza k intenzívnej činnosti mozgu, snovým prežitkom a paralýze väčšiny svalov tela. Spánková paralýza je fyzický a psychický stav, kedy je síce človek bdelý, ale nie je schopný pohybu a nevie ani rozprávať. Je to neprirodzené, lebo počas normálneho prebúdzania by svaly mali byť opäť schopné pohybu. Keď sa to nestane, človek sa môže cítiť uväznený vo vlastnom tele. Počas spánkovej paralýzy sa často prejavujú aj živé a intenzívne halucinácie, a vy sa možno bojíte a pociťujete úzkosť. Tento stav sa vyskytuje pri prechode medzi stavmi spánku a bdenia a je spojený so zníženou schopnosťou pohybu svalov a dočasným oneskorením návratu k plnému stavu bdenia.