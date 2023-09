Moderátori a manželia Vinczeovci sa stali koncom minulého roka rodičmi, no v rozprávaní o svojom adoptovanom dieťati sú veľmi opatrní, keďže ešte stále prebieha "osvojovací proces." Adela ale najnovšie predsa len čo to prezradila.

Adela prijala pozvanie do podcastu Break the Rules s Nikou Vujisič, kde prezradila, ako zareagovala na telefonát, v ktorom jej oznámili, že majú pre ňu a Viktora vhodné dieťa. "Ja som sa toho telefonátu aj trochu bála, ale potom ma veľmi príjemne prekvapilo také nejaké moje vnútro, moja vnútorná reakcia, keď zavolali, a ja som zareagovala, že jéj, sranda, tak sa poďme pozrieť," objasnila Adela. "Potom chodíš na také stretnutia, ďalšie pod dozorom kvázi a potom chodíš na ďalšie a ďalšie a potom si, áno, môžeš to dieťa vziať domov, ale je to stále ako keby v skúšobnej dobe, lebo ono nie je ešte tvoje," dodala Vinczeová.

