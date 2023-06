Paradoxne, práve popularita jej privodila úzkosti a čoraz častejšie prekonávala panické ataky. Vyhľadala odbornú pomoc a skúsila lieky, no najviac jej pomohla zmena prostredia.

Veľmi intímny rozhovor poskytla týždenníku PLUS 7 DNÍ speváčka CELESTE BUCKING­HAM (28), rozprávala sa s ňou GRÉTA KLIMKOVSKÁ.

Ste veľká cestovateľka, ale v Bratislave ste bývali natrvalo a plnili ste si tu spevácke sny. Prečo ste dali Slovensku košom?

Pôvodný plán bol, že s rodičmi budem len počas pandémie. Lenže oni nežili v nejakej dedine na vidieku, ale na Madeire. Počas pár mesiacov som sa do toho miesta zamilovala a pochopila som, že moja duša a telo si žiadajú veľkú zmenu. Nie všetci to možno pochopia, ale asi som vyhorela. Možno sa aj niektorí zasmejú, ako môžem vyhorieť v takom mladom veku. No dá sa to.

Spievať a pracovať som začala v šestnástich rokoch, čo je príliš skoro. Je to skoro na všetko. Desať rokov intenzívnej práce, predtým hektické detstvo plné cestovania… Proste som zistila, že som fakt vyčerpaná a moje fyzické a psychické zdravie naberajú nesprávny smer.

Asi sa nedá rozhodnúť, že všetko vybudované na Slovensku zanecháte, zo dňa na deň.

Nie je to zábava a asi tisíckrát som to spochybnila. Ale moje vnútro mi našepkávalo, ba priam kričalo, že na Madeire sa nájdem. U rodičov som nechcela zostať, lebo roky som žila viac-menej sama a nemienila som im spôsobiť šok: „Mami a oci, teda tu ma máte!“ Navyše pre mňa urobili tak veľa, že som ich nechcela ničím zaťažovať. Chvíľku som bývala s nimi, no začala som uvažovať o podnájme. Napokon som si kúpila krásny domček, kde mi spoločnosť robí psík a mačka. Takže chlpatá domácnosť.