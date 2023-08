„Takto si užívame Slapy tento rok. Bohužiaľ to končí a práca volá!,“ napísala k fotografiám, kde pózuje v plavkách na člne samotná Helenka.

Za svoj pozdrav a pomyslené lúčenia s letom si razom vyslúžila mnoho pochvalných komentárov. Helenka je totiž aj napriek veku neuveriteľná kočka a postavou by strčila do vrecka nejednu tridsiatničku. Svoje o tom vie zdá sa aj jej manžel, ktorý sa na jednej z fotografií šibalsky usmieva. Je teda zjavné, že vie, že doma má naozaj ženu do voza aj do koča.