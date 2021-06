Husle vymenil za rock

Pavol Habera sa narodil 12. apríla 1962 v Brezne. Rodičia sa zoznámili v strojárňach, otec je bývalý strojný zámočník a mama neskôr vyštudovala na právnickú úradníčku. Synovi dali meno Pavel, ale to sa rýchlo poslovenčilo. Detstvo mal vraj príjemné, bol normálny chalan, naháňajúci sa za futbalovou loptou. Hrával aj volejbal a v hudobnej škole sa učil hrať na husliach. To ho však nebavilo a učarovala mu až prvá gitara. Vyštudoval ekonómiu a diplomovku napísal na tému Vybrané možnosti využitia robotov. Na vojenčine založili s inštrumentálnym gitaristom Andrejom Šebanom blues-rockovú kapelu Tristo hrmených, neskôr skrátenú na 300 HR.

Zdroj: Ladislav Pákozdy Habera Pavol

Nasledovalo zoskupenie Avion s Ferom Griglákom a od roku 1988 už legendárny pop-rockový Team. Vydávajú dodnes hrané hity ako Nároční, Lietam v tom tiež, Držím ti miesto či Severanka. Habera zložil aj hudbu k hitu Karla Gotta Když muž se ženou snídá. Zahral si vo Fontáne pre Zuzanu 2 i v niekoľkých muzikáloch. Jeho dvorným textárom je básnik Daniel Hevier. Tri roky po vzniku Teamu vydal prvý sólový album Habera a s ním hity ako Je to vo hviezdach či Láska necestuj tým vlakom. Je držiteľom 4 zlatých československých slávikov a dvoch zlatých slovenských.

Šťastný s krásnou Peštovou

Pavol Habera žije v Prahe s partnerkou, modelkou Danielou Peštovou, majú spolu dcéru Ellu Joy a syna Paula Henryho. Do Prahy sa vrátili po 4-ročnom pobyte v New Yorku, kde éterická kráska pracovala. Spevák sa nikdy netajil tým, že doma je doma a vrátil sa rád. V Amerike žije aj jeho exmanželka, podnikateľka Nadežda, s ktorou sa rozviedli na prelome tisícročí po 15-ročnom manželstve. Majú spolu dospelú dcéru Zuzanu, podobne ako Peštová už samostatného syna Yannicka.

Zdroj: instagram Ich láska trvá už roky.

„Mňa tak hneď niečo na kolená nedostane. Som fakt Baran, a keď ma niekto chce dostať na dno, o to viac tlačím na pílu, aby sa mu to nepodarilo,“ prezradil dávnejšie Habera pre český týždenník Instinkt. Napokon však priznal, že aj on má svoje citlivé miesta a svojho času sa na citovom dne ocitol. „Ak so mnou niečo skutočne zamávalo, tak ten rozvod. Toľko rokov spolu, bola tam dcéra - to nebolo jednoduché. Vtedy som na tom bol veľmi zle, to áno...“