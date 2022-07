Vyhrávala jednu súťaž za druhou. Ako 6-ročná síce zavesila "korunku na klinec", no o jej osobu bol stále obrovský záujem, čo chcela naplno využiť aj jej matka, píše magazín Eva.

Jej reality šou skončila fiaskom, podobne ako jej spevácka kariéra, ktorú označila za nevhodnú aj manželka Ozzyho Osbourna Sharon. Napriek tomu to skúsila aj vo filme The Little Rascals Save The Day.

Zdroj: https://www.instagram.com/p/BoAS_ksDCIA/ Prvé vystúpenie Eden v šou Toodlers and Tiaras, keď mala len 4 roky.

Aj keď sa ďalšej veľkej úlohy nedočkala, dnes už 17-ročná Eden Wood si celkom slušne zarába na Instagrame! Presvedčte sa sami a pozrite, ako vyzerá dnes v našej galérii.