Ako píše plus7dni.sk, Charlotte, známa z reality show Štiky, ktorú na Instagrame sleduje takmer 40-tisíc ľudí, kedysi vážila cez sto kilogramov, čo jej spôsobovalo problémy s pohybom. Táto váha je však už minulosťou.

Zdroj: Profimedia Charlotte Štiková pred schudnutím.

"Nedávno som sa vážila, mám 58 kilogramov. Schudla som teda asi 60 kíl. Je to prvýkrát v živote, čo sa mi to podarilo. Trápila som sa s tým už odmalička a som veľmi rada, že sa mi to podarilo a že si tú váhu držím. Viac už chudnúť nechcem, takto som spokojná," povedala pre Super.cz.

"Človek sa stále schováva a už som ani nechcela chodiť do spoločnosti. Vyčerpával ma každý pohyb," priznala. Blondínka tvrdí, že nebol problém v tom, čo konzumovala, ale koľko toho zjedla. "Nebol problém v jedle, ale v množstve, ktoré som konzumovala. Nikdy som veľmi nemusela vyprážané, naopak mám rada zdravú stravu,“ dodala Charlotte, ktorá v budúcnosti plánuje navštíviť plastického chirurga, aby ju po veľkom úbytku hmotnosti zbavil ovisnutej kože. Pozrite si ju pred a po v našej galérii.