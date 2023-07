Sympaťák Adam Bardy má našliapnuté na slušnú kariéru. Mnohí tvrdia, že je možno nástupca našej hereckej elity, ako napríklad Ján Koleník či Tomáš Maštalír. Adam je rozhodne fešák na pohľad, ale vedeli ste o ňom napríklad aj to, že pred herectvom pracoval v blízkosti našej prezidentky?

Herectvo jeho snom nebolo

Snom Adama Bardyho nikdy nebolo herectvo. Približne sedem rokov bol vojakom z povolania a členom Čestnej stráže prezidentky SR Zuzany Čaputovej. "Som veliteľom čaty čestnej stráže. Našou úlohou je organizácia štátnych protokolárnych akcií, ceremónií, ktorých súčasťou je pani prezidentka. V rámci jej pracovného programu vykonávame tiež čestné stráženie, zúčastňujeme sa pri návštevách prezidentov iných krajín a v zahraničí," vyjadril sa v minulosti pre týždenník Život. Ako veliteľ čaty skončil po tom, ako sa zapojil do markizáckeho seriálu Pán Profesor. "Oslovili ma prostredníctvom modelingovej agentúry. Išiel som na casting, vyšlo to, a ja som mal možnosť zistiť, že ma to baví," prezradil pre Denník Sme.

Zdroj: EMIL VAŠKO Adam Bárdy s manželkou Bibi

Ponuky sa začali hrnúť

Televízia Markíza začala dávať Adamovi stále väčší a väčší priestor. Objavil sa aj v megaúspešnej Druhej šanci, kde Adam stvárnil doktora Šimona. Jeho postava však nakoniec zomrela a to sklamalo fanúšičky, ktoré si Adama veľmi obľúbili. Markíza ich však upokojila, vysvetľujúc, že postava Šimona zomrela preto, aby mal Adam dostatok priestoru a času na svoju veľkú úlohu v dennom seriáli Mama na prenájom, kde hrá tiež lekára Martina.