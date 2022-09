Tak sa s jej menom čoraz častejšie spája nielen menštruácia, strie na bruchu, vývody či tukové zásoby, ale aj vplyv gravitácie na jej prsia.

Kristína si totiž servítku pred ústa rozhodne nedáva a bez zábran hovorí – doslovne na plné ústa o kedysi tabuizovaných témach a nie je to inak ani dnes. Jej „šťavnaté“ príspevky o menštruačných pomôckach a prirodzenosti sú vo všeobecnosti známe. Ženy ju za to samozrejme milujú, lebo známa trojnásobná mama im priamo a bez akejkoľvek cenzúry hovorí o prirodzenosti ženského tela. Lebo milovať sa musíme vždy a za každých okolností.

Teraz však Kristína pritvrdila a svoju pozornosť upriamila na svoje prsia a gravitáciu. Boli by ste schopné takto „na plné ústa“ hovoriť o tom, čo básnici oslavovali už pred stáročiami ako symbol ženskej krásy? „Keď v štyridsiatke zistíš, že si to vlastne robila vždy zle. To podprsenkovanie,“ začína svoj príspevok. „Akože pred takými dvadsiatimi rokmi to až tak nevadilo, to kedysi držalo pokope aj samé. Nuž ale tri odkojené deti a gravitáciu neobalamutíš,“ priznáva influencerka.

„Ja viem, že je teraz “in” chodiť bez podprdy, ale ja naozaj nemôžem riskovať, že zakopnem… srandujem. Až také to nie je, ale ja nemám rada chodiť bez podprdy. To sa potím, tralalákajú sa tam tie prsia kadejako, cez rameno sa prehodiť nedajú… no galiba. Ja mám rada svoje prsia na úrovni (tj. nad bruchom).“