Zdá sa, že Rebecce „ide karta“. Po tom, ako sa jej randenie so saxofonistom Felixom Slováčkom (79), ktorý okato nasadzuje parohy manželke Dáde, stalo prinajmenšom verejným tajomstvom, šteklivými fotografiami upriamuje na seba pozornosť ešte viac.

Zdroj: VERONIKA LIHANOVÁ

Známy pár svoj vzťah tajil niekoľko mesiacov. Údajne sa do seba zahľadeli však ešte v novembri 2022 na žúre na Tenerife u Zuzany Belohorcovej. A to, že tvoria naozaj pár, potvrdila aj samotná Rebecca, ktorá pre markizácku Smotánku povedala toto: „Nie, nepreskočila iskra, vôbec nie, u mňa to už bolo. Ja som slobodná a Felix je ženatý. Ale láska kvitne v každom veku. Sme pre seba stvorení," priznala vtedy návrhárka a Felix jej slová potvrdil.