Odstrihnutý od sveta

Hudobník a spevák Jožo Ráž (68) sa úplne odstrihol od sveta a s verejnosťou takmer nekomunikuje a žije svoj normálny život bez toho, aby o tom rozprával na verejnosti. Nikam sa neponáhľa, robí, čo chce, a je spokojný. Pred časom nám to potvrdila aj Karolína Halenárová, manažérka skupiny Elán a Jožova asistentka. Jožo Ráž nepoužíva sociálne siete (aj na nejaké natrafíte, ide o fanúšikovské stránky alebo niečo, čo sa na Ráža len hrá) a Jožo dokonca nepoužíva ani mobil.

„Áno, je to tak, nepoužíva ho a nepotrebuje ho. Povedal to zopárkrát aj on. Nie je ako vy či ja, že si bez neho nevieme deň ani len predstaviť. Nestal sa jeho otrokom.“ Frontman skupiny Elán si, zdá sa, naozaj povedal, že na svoju 50-ročnú hudobnícku kariéru kašle a to doslovne: „Od roku 2018 nič verejne nepovedal,“ povedala nám jeho asistentka. „Elán ukončil svoju činnosť a odvtedy nie je činný ani Jožo. Neposkytuje rozhovory a nemá o to ani záujem...“