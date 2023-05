Všetko totiž nasvedčuje tomu, že sa skôr či neskôr dočkáme svadobných zvonov. Po rokoch plných lásky a vášne sa zdá, že je Lucie pripravená spečatiť svoj vzťah okrúhlou pečiatkou.

Lucie totiž nedávno prezradila, že v lete sa v ich súkromnom živote chystá niečo veľké a netají sa tým, že Radek je pre ňu vysnívaným princom, a nič by na ňom nemenila.

Pre portál ahaonline povedala: „Som pripravená preniesť našu lásku na ďalšiu úroveň." A hoci zatiaľ nechce prezradiť všetky detaily, jej úsmev hovorí za všetko. „Niečo plánujeme, ale zatiaľ to neprezradím. On má narodeniny 4. júla a ja 7. apríla, takže sme veľmi blízko a teším sa na to, ale nemôžem o tom teraz hovoriť," zastierala speváčka.