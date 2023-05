Kto bol doma na materskej dovolenke a vychovával dve malé deti, zvyčajne mohol na leňošenie zabudnúť. Dominika Cibulková (34) však stíha okrem výchovy trojročného Jakubka a malej Ninky, aj zábavu, cestovanie, skrášľovacie kúry, spoločenské akcie a mnoho ďalších aktivít, o ktorých môže bežná slovenská mamička len snívať.

Ako to robí? Tajomstvo jej voľného času je zrejmé. O deti sa jej totiž stará celý regiment ľudí. Počnúc profesionálnou opatrovateľkou až po rozvetvené príbuzenstvo.

Samotná tenistka sa za pomoc, ktorá sa jej ponúka z každej strany, vôbec nehanbí, skôr naopak. Víta ju s otvorenou náručou: „,Mám úžasnú pomoc, bez ktorej by to absolútne nešlo, ale ako hovorí naša gazdiná – „Dominika si to vždy vedela zariadiť“ – a je to tak!“ napísala na svojom Instagrame.