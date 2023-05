Bočanová zvláda rodičovstvo s chorou dcérou na jednotku, no musela pred časom zvoľniť tempo. Pomohla im v tom práve nedávna pandémia. Herečka o krásnom vzťahu s dcérou porozprávala v Show Jana Krausa.

"Covid pre mňa znamenal zmenu k lepšiemu. Zostala som doma a prestala pracovať. Musela som a nemala som výčitky, že to robím z nejakého rozmaru. Nám s dcérou to zlepšilo život. Márinka je autistka. Od rána do večera sme boli neustále spolu. Jej to veľmi prospelo a urobila zmenu k lepšiemu. Bolo to prospešné pre nás obe,“ priznala Krausovi v jeho šou. "Konečne som začala žiť normálny život. Nebola som každý deň v aute a nechodila som s divadlom na zájazdy. Stal sa zo mňa veľký pecival,“ priznala Bočanová, no jedným dychom dodala, že rozhodne na prácu nezanevrela.

Bočanová to nemala jednoduché ani vo vzťahoch. S exmanželom, obchodníkom a otcom dcéry VIKTOROM MRÁZOM (56), ktorý ich opustil, sa pred piatimi rokmi súdila o úpravu starostlivosti a zvýšenie alimentov. Mráz sa potom dal dohromady so speváčkou MARTOU JANDOVOU (49) a Mahulena si tiež našla nového partnera, i keď nie nadlho.

Skúsenosťami ošľahaná hviezda napokon pred časom opísala Blesku pro Ženy, že rozchody nie sú žiadna tragédia. "Tragédia je, keď žijete vo vzťahu, kde nie ste šťastná, a zotrvávate v ňom z vypočítavosti alebo pohodlnosti," priblížila.

Hrdo svoje súkromie a postoje osvetlila aj Krausovi: "Ľudia sa ma neustále pýtajú, či Márinka nebrzdí môj milostný život. Keď si niekoho k sebe pustím bližšie a spozná i Márinku, tak to musí byť extrémne dobrý človek. Mnohí ľudia, ktorí spoznali moju dcéru i keď im ja leziem na nervy, sa s ňou chcú vídať aj naďalej. Ona má anjelský dar. Ak niekomu príde do života, tak sa na ňu nezabúda,“ priznala hrdá mama výnimočne krásnej a vnímavej autistky.