Deväťnásobná zlatá slávica je už od 26. augusta v speváckom nebi. Možno tam mastí nebeské karty spolu s Karlom Gottom a Mekym Žbirkom a potichučky si nôtia svoje nesmrteľné hity. A Zagorová ich mala naozaj dosť – počas svojej hviezdnej kariéry naspievala vyše 900 piesní a predala takmer 11 miliónov nosičov.

Odišla v jeho náručí

Hanka so Štefanom, ktorí posledných pätnásť rokov žili spolu v luxusnom mezonetovom apartmáne v pražskom Podolí, tiež prekonali kovid. No kým on mal ľahký priebeh a zostal v domácej karanténe, ona skončila v nemocnici. Hoci všetko komplikovalo aj jej celoživotné ochorenie krvi- rozpadával sa jej hemoglobín a musela pravidelne dostávať transfúziu- lekári ju z pazúrov koronavírusu so šťastím vytrhli. Po čase však nastúpil postkovidový syndróm, ktorý má u pacientov rôzny priebeh i komplikácie. Ten Hankin bol smrteľný – niekoľkokrát skolabovala a posledné dni ležala v nemocnici na Karlovom námestí. Do posledného výdychu ju držal v náručí jej manžel Štefan, ktorý ju miloval hlbokou láskou.

Posledné vyznanie lásky

Po Hankinom skone napísal Margita na sociálnej sieti: „Hani, lásko moje jediná. Děkuji ti za třicet krásných zamilovaných let. Na dnešní 11. hodinu už však nikdy nezapomenu. Strach, úplná beznaděj, že jsem tě navždy ztratil a že už nejsi a nebudeš. Návrat do prázdného bytu mě drásá. Koukám na tvé věci a každý krok mi tě tu připomíná. Miluji tě a navždy budu! Tvůj Štefan...“