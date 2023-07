Česká Paris Hilton, modelka a influencerka Agáta Hanychová (38), je známa množstvom škandálov, večierkov plných alkoholu, drzosťou, ale aj búrlivými rozchodmi. Zdá sa však, že po pôrode „skrotla“...

Začiatkom apríla porodila svojmu nateraz poslednému partnerovi, mediálnemu magnátovi Jaromírovi Soukupovi (54), dcéru Rozárku. Pre Agátu to je už tretie dieťa, keďže vo vzťahu s hráčom amerického futbalu Miroslavom Dopitom má syna Kryšpína (11) a z manželstva s moderátorom Jakubom Prachařom má dcéru Miu (5). Soukup, ktorý začal s Agátou randiť začiatkom leta minulého roku, má okrem Rozárky dve dospelé deti.

Poďme však poporiadku. Okolo Agáty bolo rušno už začiatkom marca, kedy bola v pokročilom štádiu tehotenstva. Vtedy sa povrávalo, že sa s ňou Jaromír Soukup tajne zasnúbil. Dôkazom mal byť prsteň na jej ruke! Početné fanúšičky sa Agáty počas živých vysielaní na sociálnej sieti vypytovali, kedy konečne bude svadba. Nuž, na to Agáta, ktorá by sa aj vydávala, no jej partner ju vraj ešte stále nepožiadal o ruku, odpoveď nepoznala. Tak so smiechom vtedy len skonštatovala, že nevie, na čo čaká, keď aj tehotná už je...

Keď bola Agáta v ôsmom mesiaci tehotenstva, v rozhovore pre Topstar povedala, že „Rozárka bude Soukupová", čo znamená, že každé z jej troch detí bude mať iné priezvisko. No hneď nato prišlo Jaromírove zásadné vyjadrenie: „A Agáta bude tiež Soukupová." Pritom sa s úsmevom pozrel smerom k nej a ona mu úsmev na znak súhlasu opätovala.