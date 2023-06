Prominentný klan Feldekovcov zažíva ostatný rok pomerne vážne problémy so zdravím. No ani kovid a zápal pľúc nepoložili prozaičku a glosátorku Oľgu na kolená. Ťažkosti postihli aj jej manžela a dcéru. S polenami, ktoré im osud hádže pod nohy, si však rodina poradí. A výsledkom dokonca bude aj koncert s poctou veľkej česko-slovenskej legende!

Zdroj: TASR

Prechádzky po byte

Herečka a šansoniérka Katka pre týždenník Šarm prezradila, že jej psychika dostala v úvode roka zabrať pre veľký strach o rodičov. „Povedala by som, že v rámci svojich diagnóz a veku primerane. To ma teší. Chodím s nimi po lekároch. S maminkou som bola práve na EKG a lekár ma ubezpečil, že je to dobré, nech sa nebojím. Mama dosť schudla, to je pravda, no doktor povedal, že je to v norme. Mne sa to nepáči, ale nechce jesť, tak ju nútim,“ smeje sa speváčka, ktorá je zároveň pedagogičkou.

Na margo otca hovorí, že má menej síl a väčšinu času trávi v ich byte. Podľa Katky vyšiel od novembra niekam von len zhruba päťkrát. „Bývajú na druhom poschodí bez výťahu, to je pre neho veľmi limitujúce. Nevládze po schodoch, takže je doma. No nie je ležiaci. Povie mi: Katka, však sa prechádzam zo spálne do obývačky k televízoru. Ich byt je taký dlhý slíž, tak sa občas stretneme na polceste,“ hovorí s úsmevom Katka "Šimurka" Feldeková o bytovom korzovaní drahého otca.