Veľa umelcov čakalo na uvoľnenie protipandemických opatrení ako na spasenie. Tiež ste sa nevedeli dočkať?

Samozrejme, že som sa tešila, keď sme už mohli pracovať, ale zároveň som nechcela nič urýchliť, takže som to prijímala tak, ako to je.

Zdroj: [email protected] S manželom a deťmi si domácu karenténu doslova užívali.

Vyhol sa vám kovid alebo ste s ním museli zápasiť?

Ja ani môj manžel a deti sme kovid nedostali.

Naučil vás niečomu čas koronakrízy?

Naučil a veľa. Mohli sme byť skutočne spolu, vďaka čomu sme sa viac spoznávali a učili sa prijímať jeden druhého. Stretávali sme sa pri stole ráno, na obed aj večer, čo bolo pred koronou nemožné. Začali sme sa viac venovať domácnosti, zveľaďovať si svoj priestor, variť, rozprávať sa, vystačiť si vo štvorici.

Veľa partnerských vzťahov prešlo zaťažkávajúcou skúškou. Čo ten váš utužuje najväčšmi?

Náš vzťah utužujú rozhovory a vzájomné rešpektovanie potrieb toho druhého. Každý doma zastáva svoju úlohu a žiari tou svojou energiou, ktorá je vo vzťahoch s deťmi potrebná, aby zostala autentická.

Zdroj: Archív Dominika Morávková s partnerom a s dcérkou

Počas pandémie ste so svojím manželom robili kreatívne veci pre online priestor. Bola to zábava v čase obmedzených pracovných ponúk?

V čase, keď sme mali finančnú krízu, nám to padlo ako blesk z jasného neba. Zapojili sme aj Amálku, no tá nám po troch natáčaniach povedala jasne: ,,Mami, tati, ja som dieťa, ja nechcem pracovať.“ Takže to bolo len krátke letné obdobie, ale pečenie sa stalo jej obľúbenou činnosťou doteraz.