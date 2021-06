Trpké detstvo

Zdena Studenková sa narodila 19. mája 1954 v Bratislave. Na svoje detstvo či dospievanie nespomína v najlepšom. Keď mala 9 rokov, jej otec skončil za mrežami. „Jedného dňa neprišiel z práce domov. Mama to vtedy so mnou neriešila. Sama nevedela, kde je. Až po nejakom čase sa dozvedela, že je vo vyšetrovačke. Dostal 8 rokov a bol zavretý ako politický väzeň,” prezradila v dokumente s názvom 13. komnata.

Už ako malá som chcela plastiku

Ako malému dievčatku jej otec veľmi chýbal. Určite nepríjemná bola pre Zdenu aj šikana, s ktorou sa musela v škole vyrovnať. „Riaditeľka dávala deťom inštrukcie, že by sa so mnou nemali baviť, lebo som dcéra fašistu a podobné kraviny,” dodala. V inom rozhovore prezradila, že mala v kádrovom posudku odporučenie do pásovej výroby. Triedna učiteľka však jej mame povedala, že Zdenka by mala ísť na umeleckú školu. A tak napokon vyštudovala odbor fotografia na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave a neskôr aj herectvo na VŠMU.

Niet pochýb, že Studenková bola vždy pekným dievčaťom. Ona si to však o sebe vôbec nemyslela. „Každý chlapčenský pohľad ma znervózňoval. Za jedno dopoludnie som aj trikrát menila garderóbu. Ale čo ak sa im nepáči moja tvár? Prisahám, keby sme mali viac peňazí, dám si spraviť plastiku,” zverila sa v knihe Olda Hlaváčka úspešná herečka.