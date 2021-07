Aké máte teraz obdobie?

Oveľa lepšie, veď druhú polovicu minulého roka si skoro vôbec nepamätám. Po Andrejkinom odchode som bol psychicky úplne mimo. Vyústilo to dvakrát do kómy, štyri minúty som bol dokonca mŕtvy, lebo mi vypol mozog. Vďakabohu, že si to nepamätám. Myslím si, že ten čas mi paradoxne psychicky pomohol, lebo som z neho vnímal len útržky.

Zdroj: MATEJ KALINA Spevák Otto Weiter sa po smrti manželky Andrey Fischer a po vlastných vážnych zdravotných problémoch opäť začal venovať hudobnej tvorbe.

Pri plnom vedomí by ste sa trápili oveľa viac…

Veď to. Keď som sa prebral z prvej kómy, veľa priateľov sa ma pýtalo, či som videl svetlo na konci tunela...

A videli ste ho?

Nie, lebo ja som bol reálne s Andrejkou. Pripravovali sme sa na koncert, obliekali sa, povedali si, ktoré pesničky budeme spievať. A nebolo to to, čo sme spolu zažili, ale niečo úplne nové. Reálny život akoby pokračoval ďalej. Keď som sa prebral z kómy, pýtal som sa, kde je Andrejka. Prvý deň mi to nechceli povedať, ale keď som sa dozvedel, že je tri mesiace po smrti, upadol som do druhej kómy.

Ale dnes už vyzeráte celkom fit…

Vlani v decembri mi voperovali strojček na srdce, ale nie iba preto sa cítim lepšie. Mal som dobre nastavené prášky na to choré srdce. No a veľmi mi pomohlo, že môžem ďalej pracovať so speváčkou Petrou Maxin. Pracovne je taký istý blázon ako ja. Začali sme tvoriť, tvoriť a tvoriť, až som bol taký vyšťavený z tej roboty, že som si musel cez deň aj ľahnúť. Nemal som teda priveľa času iba sa utápať v smútku...