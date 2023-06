Ako písala eva.sk, už teraz sa môžu slečny hlásiť do druhej série projektu a sám sa "prihlásil a ukázal" aj nový ženích. Hovorilo sa o Igorovi Staňovi, ktorý môže byť ľuďom známy zo sociálnych sietí. Sám totiž zverejnil video na Tik-Toku, kde napísal: "Natáčame Ružu pre nevestu 2".

Náš zdroj z televízie Markíza však potvrdil, že je to výmysel a tento fešák so šou nemá nič spoločné. Čo hovoríte, páčil by sa vám? Pozrite si ho v našej galérii.