Diváci vás momentálne môžu vidieť v novej relácii inej televízie. Prečo táto zmena?

Bol to pre mňa prirodzený vývin situácie. Ponuka prišla, kým som bola na materskej dovolenke. Táto relácia mi bola sympatická, vzala som to ako výzvu, ktorá je pre mňa veľmi vzácna.

Zdroj: RTVS Veronika Cifrová Ostrihoňová v relácii Silná zostava.

Je vám úloha moderátorky bližšia ako práca redaktorky?

Nedá sa to porovnávať, je to akýsi prechod. Najprv som bola redaktorka, neskôr som moderovala talkshow Sitdown s Veronikou, ktorá sa koná naživo po Slovensku, potom prišla relácia Silná zostava. Všetky úlohy, ktoré v živote mám, sa snažím robiť na sto percent a venovať im všetko, čo viem.

Nepatríte k ženám, ktoré sa po narodení dieťaťa odstrihnú od práce aj na tri roky. Už šesť týždňov po pôrode ste začali pripravovať vašu tolkšou a odvtedy stále na niečom pracujete…

Nič som neplánovala, bolo to pre mňa prirodzené. Do ničoho som sa netlačila, a keďže všetko išlo bez komplikácií a ja som popri bábätku zacítila priestor aj sa trochu pracovne angažovať, využila som ho. Bez podpory manžela, rodiny a blízkych by sa to nedalo, a som za ňu nesmierne vďačná.

Sára bude mať čoskoro dva roky. Nie je vám niekedy ľúto, keď musíte od nej odísť za pracovnými povinnosťami?

Je mi vždy ľúto, keď od nej odchádzam, ale o to viac sa na ňu potom teším. Vždy sa snažím sústrediť na daný okamih, že keď som s ňou, nech som s ňou naplno a nie hlavou inde, a rovnako sústredene venujem pozornosť svojej práci. Skĺbiť prácu a malé dieťa nie je najjednoduchšie, občas ma to trochu potrápi, ale stojí to za to.