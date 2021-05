Magda Paveleková (†84), herečka

To, že má šľachtický pôvod, sa dozvedela od babičky. Obľúbená komediálna herečka to však vždy tajila, ani jej manžel roky netušil, že sa oženil s baronesou. Jej prapradedo, barón Štefan Koháry bol obrancom Levického hradu, jeho brat bol zasa gróf na Fiľakovskom hrade. „V kostole v Hronskom Beňadiku má môj prapradedo nádhernú hrobku. Dal ju postaviť bulharský cár Coburg, ktorý istý čas býval v našom kaštieli v Antole. Visí tam bojová zástava nášho rodu, pod ktorou zomrel Štefan Koháry. Je celá zakrvavená, takže by sa z nej hádam dali odobrať aj vzorky DNA, aby som zistila, čo všetko som zdedila po predkoch,“ spomínala po rokoch pani Majda. Mala však naozaj šľachtický pôvod? Jej príslušnosť k dávno vymretému rodu Koháriovcov spochybnilo Občianske združenie potomkov šľachticov Nobilitas Carpathiae.

Zdroj: Archív Potomkovia šľachticov.