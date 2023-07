Moderátorka Miriam Kalisová (38) je opäť iná. Konečne ju look lesnej žienky omrzel a rozhodla sa pre radikálnu zmenu.

Miriam totiž bola jednou z priekopníčok, ktorá sa rozhodla aj napriek práci v televízii nosiť na hlave dredy. Maskérom sa ich síce darilo ukrývať tak, aby boli pre diváka takmer neviditeľné, ale zdá sa, že občas všetkého veľa škodí, tak sa moderátorka rozhodla pre ráznu zmenu.

Na svojom Instagrame sa pochválila videom, z ktorého je zrejmé, že má života v štýle lesnej žienky dosť: „Ja mám zase krátke vlasy... wueheeeej... veľmi sa z nich teším,“ napísala Miriam a pokračovala: „Ono my ženy, keď meníme účes, to je veľmi špeciálny pocit. ..aj vy to tak máte? Ja si úplne lietam dnes...“ priznala sa moderátorka.