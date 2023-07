V jednom z bratislavských kín sa v stredu večer konala slávnostná premiéra nového filmu Nikdy nehovor nikdy v hlavných úlohách s Terezou Kostkovou (47) a Tomášom Maštalírom (45). Snímku si nedalo ujsť množstvo známych tvárí. Komu to v ten večer najviac pristalo?

Premiéra nového filmu Nikdy nehovor nikdy v hlavných úlohách s Terezou Kostkovou (47) a Tomášom Maštalírom (45) sa konala včera v kine v nákupnom centre Bory Mall, píše Plus JEDEN DEŇ. Snímku si nedalo ujsť množstvo známych tvárí. Samozrejme nechýbal ani herec Tomáš Maštalír, ktorý tam zobral svoju tehotnú manželku, ktorá ukázala krásne bruško.

Zdroj: EMIL VAŠKO Tomáš Maštalír s tehotnou manželkou Kristínou.

Ako sa hralo Tereze Kostkovej po boku hereckej hviezdy Tomáša Maštalíra? "Čo Vám poviem... Krásne! Je to báječný kolega, skvelý herec, príjemný človek a veľký profesionál. Veľmi sa teším, že sme sa spoznali pri nakrúcaní tohto filmu. Vždy to boli nádherné stretnutia, za ktoré som vďačná. Tomáš sa pozná aj s mojím mužom, takže to bolo pre mňa akési prepojenie aj ich detstva a spomienok. Trochu som sa tu na Slovensku takpovediac dotkla aj ich sveta," prezradila herečka.