Lucie Vondráčková sa nezdá. Okrem toho, že je speváčka a herečka, fušuje aj do dizajnu. Svoj talent mohla naplno uplatniť pre prerábke staršieho dvojdomu s veľkou záhradou, ktorý po rozvode s Tomášom Plekancom kúpila pre seba a pre svojich dvoch synov Matyáša a Adama.

Ako píše plus7dni.sk, vysolila zaň takmer milión eur a hoci mnohí spočiatku gúľali očami, to, čo z neho za dva roky postupne vykúzlila, stojí za to. V dome prevláda drevo a prírodný materiál. Zachovala tiež pôvodné tehlové steny a drevenú podlahu. V dome je aj veľký krb na drevo.

Lucie sama mala o prerábke nejaké predstavy, ale neváhala sa aj opýtať svojich fanúšikov na sociálnej sieti, na čo by si mala pri prerábke dať pozor. Keď sa s fanúšikmi podelila o zábery z interiéru, tí ju vychválili. Na jednej strane sú v dome čisté, jednoduché línie, ako celok pôsobí útulne, ale aj luxusne.

Záhrada je nádherným kúskom zelene, kde má bazén a drevené mólo so schodíkmi. Bazén je zapustený do zeme, obsypaný kamienkami v betónovom múriku a okolo sú vysadené kríky, takže pôsobí veľmi prírodne a prirodzene. Pozrite si to v našej galérii.