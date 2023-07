V pätnástich rokoch na strednej škole sa Kateřina spoznala s chlapcom, s ktorým po čase začala chodiť, píše portál Nový Čas pre ženy, ktorý priniesol aj celý jej príbeh. Bola to taká tá prvá ozajstná láska. Bol starší o štyri roky a ona spomína, že k nemu hrozne vzhliadala.

„Čo povedal, akoby bolo sväté. Ale už po dvoch rokoch vzťahu sa objavovali náznaky, ktoré mi mali ukázať, že to nebude úplne v poriadku,“ uvedomuje si dnes a dodáva, že napríklad nechcel, aby sa maľovala, nosila krátke sukne. Celé to obhajoval tým, že je to pre jej dobro. Katka však bola veľmi zamilovaná a nič nechcela vidieť.