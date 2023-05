Čo vám napadne ako prvé, keď vám kamarátka povie, že jej muž odmieta sex? Buď, že má nejakú milenku, alebo je nebodaj gay. Lebo však muži spravidla sex neodmietajú. Z hľadiska evolúcie to totiž musia byť práve muži, ktorí sú tí naliehavejší a iniciatívnejší, aby splodili nový život. Tak to skrátka príroda zariadila. To ale neznamená, že sa nikdy nemôže stať, aby muž odmietol sex. Ak vám občas povie, že nemá chuť a je unavený, je to úplne v poriadku. Žiadna panika. Ak sa to však deje pravidelne už nejaký čas, dôvod môže byť závažnejší.

Muži nie sú stroje

To, že aj muži môžu mať znížené libido, nie je žiadna novinka. Tým, že dnes existuje internet a všeobecne sa o sexe hovorí viac a ženy sú otvorenejšie, hovorí sa aj o tomto. Ani muži nie sú stroje, tiež na nich dolieha všetko okolo, sú na nich kladené vyššie nároky ako kedysi, v práci, doma, a to má za následok aj nechuť k sexu. Stres je jedným z najväčších spúšťačov. Aj keď je sex na jednej strane jednou z najlepších vecí na odreagovanie sa a zbavenie stresu, vyplavujú sa hormóny šťastia, najskôr sa k nemu treba dopracovať. A to je vplyvom vysokého napätia a stresu problém.

Presne tak ako aj únava, aj tá ma na svedomí klesanie libida. Za týmto napríklad vôbec netreba hľadať neveru, ani nič podobné. Možno je tomu ťažké uveriť, ale on naozaj môže byť vyčerpaný a unavený. Takto sa ohradil aj 32-ročný Samuel. „Jasné, že som aj ja už odmietol sex. Keď sa mi vôbec nechcelo alebo som nemal absolútne chuť. Zdá sa mi to normálne. Nie iba ženy odmietajú sex. Chlapi nie sú len nadržané prasatá, ako sa to o nich mylne traduje. A to som neodmietol len jednu,“ hovorí.