Zverejňujete na internete fotografie svojich detí či vnúčeniec? Mali by ste s tým prestať, táto záľuba má totiž jeden háčik!

Je jedno, na ktorú z množstva sociálnych sietí fotografie nahráte. Aj keď sa chcete verejne pochváliť len krátkou momentkou zo života vášho drobca, môže mať jej zverejnenie nepríjemný koniec.

Myslite na to, že keď ste už raz niečo nahrali na internet, už to z neho nikdy úplne nezmizne, lebo každá fotografia (aj zmazaná) so sebou nesie digitálnu stopu.

Zdroj: Shutterstock

Jeden príklad za všetky

Rozhodli ste sa zverejniť rozkošnú dovolenkovú fotku vášho dieťaťa. Sedí na pláži a má holý zadoček... Nerobte to, lebo všetko, čo sa zverejní na sociálnej sieti, sa dostáva k širokému publiku. Štatistiky zo septembra 2019 hovoria, že len v Európe je viac ako 307 miliónov ľudí na Facebooku a celkovo je na tejto sieti viac ako 83 miliónov falošných profilov. Výsledkom je, že fotografiu, ktorú ste v dobrej viere zverejnili, nevidia len vaši priatelia, ale postupne sa môže dostať k ich potenciálnym partnerom, budúcim zamestnávateľov a v neposlednom rade k deviantom.