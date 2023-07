Či už sa chystáte užiť si pár dní nerušenej dovolenky na exotickom mieste, alebo dávate prednosť cestovaniu do obľúbených destinácií Európy, zbaľte si overené kúsky, ktoré vám budú robiť radosť pri nosení, ale aj pri balení.

Aj keď to na prvý pohľad tak nevyzerá, plánovanie toho, čo si zbaliť na dovolenku, môže byť frustrujúce, najmä ak nemáte v kufri veľa miesta, lebo ho už máte zaplnený kozmetikou, topánkami a doplnkami. Alebo cestujete len s malou príručnou batožinou. „Aj v tomto prípade platí pravidlo, že menej je viac. Ja si vždy so sebou balím mini kapsulový šatník. To znamená, aby som jednotlivé kúsky mohla vzájomne kombinovať farebne aj štýlovo,“ radí vášnivá cestovateľka a majiteľka módnej značky Lucia Lukušová.

Nekrčivé a univerzálne

Tropické destinácie a plážové pobyty nevyžadujú veľa odevov. Vyberte si konkrétne outfity, v ktorých sa budete cítiť príjemne a zároveň sofistikovane. Namiesto jednotlivých kúskov, akými sú nohavice, topy i sukne, sa sústreďte na to, či je materiál nekrčivý, ako spolu ladí s ďalším šatami a na akú príležitosť ho chcete využiť. „Pri výbere správneho materiálu oceníte najmä fakt, že aj po niekoľkých hodinách nosenia si nežiada prežehliť. Zároveň, ak je odev ľahký a vzdušný, rýchle uschne, čo vám ušetrí kopec vrások a komplikácií, najmä ak sa ponáhľate napríklad na večeru,“ hovorí Lucia.