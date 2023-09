Ilona Damborská žije na Záhorí v Kopčanoch a už ako mladé dievča sa rozhodla svoj život zasvätiť pomoci iným. Pomocnú ruku podáva už od svojich 16. rokov, kedy začala pôsobiť v neziskových organizáciách. V súčasnosti pomáha najmä opusteným a týraným matkám. A tie jej inak, ako mama, ani nepovedia.

Zomrel jej v náručí

Damborská nevidí žiadne prekážky a nič ju nezastaví. Ak vidí, že sa niekto neprávom ocitol v núdzi a ona mu vie pomôcť, neváha ani sekundu a okamžite koná. Jej odhodlanie pomáhať, prišlo v momente, keď jej "v náručí" zomrel mladý muž. "Už v prvom projekte som zamestnávala choré a znevýhodnené osoby. Chodil nám pomáhať a pripravoval sa u nás na zamestnanie aj jeden 29-ročný otecko, samoživiteľ s malou dcérkou. Vedela som že je vážne chorý a bude mať problém zvládať jeho vtedajšie zamestnanie. Nechcel sa nikomu zdôveriť, nechcel poprosiť o pomoc, chcel to zvládnuť sám. Prišla som mu na pomoc, s celým jeho trápením sa mi zdôveril, ale bohužiaľ, už neskoro. Keď sme spolu všetko prebrali, a utvrdila som ho v tom, že je to riešiteľné a pomôžem mu, dostal posledný epileptický záchvat v jeho živote a zomrel mi takpovediac v náručí,“ povedala Ilona. Nepomohli ani privolaní záchranári. "Keď som kľačala a plakala pri jeho tele, nejako sa to vo mne všetko búrilo, že toto už nemôžem dopustiť, aby zomierali takéto deti. Bol vo veku môjho syna a bol mi ako syn. Zomrel len pre trochu peňazí. Vtedy som sa rozhodla pomáhať ešte viac chorým ľuďom."