Vysvetlenie: Holandský maliar, ktorý žil v rokoch 1853 - 1890 sa dočkal slávy až po svojej smrti. "Svoj ateliér by som najradšej vyzdobil poltuctom obrazov slnečníc - skvostom, ktoý žiari čistotou na najrôznejšom pozadí, od zelenej až po kráľovskú modrú. Vyvolávalo by to rovnaký dojem ako gotické chrámové okná."