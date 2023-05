KVÍZ: Prežili by ste KONIEC SVETA ako seriálová postava? Zistite to!

Zdroj: Josh Stringer/AMC Prežijete na 0 % -25 % Zrejme by ste neprežili, lebo by ste činili impulzívne rozhodnutia, ktoré na zombíkov práve nezaberajú alebo sa bojíte boja či samostatného rozhodovania. SPRÁVNE ODPOVEDE: 1) Ako zabijete zombíka? (Zničíte mu mozog) 2) Kedy sú zombíci najaktívnejší? (Vždy) 3) Ako sa človek stane zombíkom? (Požitím infikovanej telesnej tekutiny) 4) Čo by ste mali robiť, ak ste infikovaní? 1(Zabiť sa) 5) Čo by ste mali robiť v čase prepuknutia epidémie? (Putovať a vyhýbať sa mestám) 6) Čo by NEMALA obsahovať vaša sada na prežitie? (Extra strelivo) 7) Ktorá z týchto položiek je najdôležitejšia na prežitie? 1(Sušené jedlo/voda) 8) Ak musíte vstúpiť do nebezpečnej budovy... (Otvoríte vráta, urobíte hlasný zvuk, cúvnete a nabijete zbraň) 9) Čo urobíte, ak vaša skupina narazí na ďalších preživších? (Vymeníte si informácie a poberiete sa každý po svojom) 10) Ak narazíte na preživších, ktorí majú niečo, čo chcete... (Spýtate sa, kde to zohnali) 11) Pri boji o prežitie... (Vezmete si to, čo potrebujete, a zvyšok necháte tak)12) Ak narazíte na zombíka, aký zvolíte postup? (Rozotnete mu lebku mačetou) 13) Aká je najlepšia stratégia prežitia? (Vyhýbať sa zombíkom, ako len to je možné) 14) Čo je príčinou zombie apokalypsy? (Pandémia) 15) Čo urobíte po prežití zombie apokalypsy? (Obnovíte civilizáciu)

Zdroj: Josh Stringer/AMC Prežijete na 25 % -50 % V niektorých otázkach zlyhávate. Buď sa bojíte použiť zbraň, robíte príliš impulzívne rozhodnutia, neviete fungovať v skupine alebo/a narábať so zásobami.

Zdroj: Josh Stringer/AMC Prežijete na 50 % -75 % Druhý najlepší výsledok. Zrejme zlyhávate iba v jednej oblasti. Buď sa bojíte použiť zbraň, robíte príliš impulzívne rozhodnutia, neviete fungovať v skupine alebo narábať so zásobami.

Zdroj: Josh Stringer/AMC Prežijete na 75 % -100 % Najlepší výsledok. Nerobíte impulzívne, ale premyslené rozhodnutia a viete správne použiť zbraň, ale aj zásoby, takže by ste boli jednými z mála tých, čo prežijú.