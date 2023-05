Debaty s mužmi vo virtuálnom priestore mi dodali novú energiu a chuť do života. Je to zvláštne, čo dokáže urobiť so ženou nevinný flirt. Muži mi na základe informácií v mojom profile každý deň vypisovali a vôbec im neprekážalo, že ikonka s fotkou bola prázdna. Začala som sa cítiť žiadaná a neuveriteľne príťažlivá. Písanie si s neznámymi mužmi sa okamžite stalo mojou hlavnou náplňou dlhých večerov. Jedného dňa mi pristála v schránke správa od užívateľa so záhadnou prezývkou „agentprovocateur007.“

Komunikoval úplne inak, ako som dovtedy zažila, navyše bol galantný i vzdelaný, jeho písanému prejavu sa nedalo nič vytknúť. To mi imponovalo. Aj keď ani on nemal fotku, začal ma priťahovať. Písali sme si intenzívne, tešila som sa na každé cinknutie obálky v telefóne. Komunikáciu s ostatnými som postupne obmedzila a venovala sa už iba jemu. Naše flirtovanie dostalo postupne sexuálny nádych.

Som pomerne hanblivá, tak mi bolo spočiatku proti srsti popisovať moje sexuálne túžby, ale túžba ísť do toho bola čoraz silnejšia. Cez písmenká som sa postupne odviazala a to Patrika nabudilo a snažil sa so mnou stretnúť. Bolo mi jasné, že naše prvé rande sa odohrá v posteli. posteli. Neprekážalo mi to. Veď zažiť trošku sexuálneho dobrodružstva ešte nikoho nezabilo. Keď sme sa konečne stretli, okamžite sme sa na seba vrhli. Musím povedať, že to bolo neopísateľné, nič podobné som ešte nezažila. Dokázala som sa tak uvoľniť a odviazať, že som o tom ani netušila.