Zmieriť sa so skutočnosťou, že už nikdy nebudeme tráviť čas so svojimi blízkymi, môže byť bolestivá. Vyžaduje si to čas, pričom náš mozog si musí prejsť určitými zmenami. Ale nemusíte sa báť. Ak máte v živote dostatok podpory a pracujete na tom, aby ste sa cítili lepšie. Bolesť jedného dňa odznie a vy sa s takouto tragickou situáciou budete vedieť vysporiadať.

Nezľaknite sa, ak na sebe spozorujete určité zmeny správania. Všetko chce svoj čas a každý sa vyrovnáva so stratou po svojom. Ak by ste mali pocit, že vám celá táto situácia prerástla cez hlavu, neváhajte sa obrátiť na pomoc odborníkov. Taktiež nezabudnite na ostatných blízkych. Tí sú tu vždy pre vás, ochotní vám pomôcť a dodať potrebnú podporu.

Čo sa deje s našim telom keď smútime?

Niektorí ľudia, ktorým naveky odišli ich partneri alebo blízki, majú pocit, ako keby s nimi odišla aj časť ich. Ak ste napríklad v dlhodobom vzťahu, váš mozog postupom času začína chápať, že už neexistuje "Ja" a "Ty" ale "My". Takže, ak niekoho opustí partner po veľmi dlhej dobe, mozog to prežíva rovnako tragicky.