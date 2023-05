S Marošom sme sa spoznali na záhradnej párty, kam nás pozvali naši spoloční známi. Páčil sa mi na prvý pohľad, a keďže ani ja som mu nebola ľahostajná, dohodli sme si schôdzku na ďalší deň. Odvtedy sme sa stretávali a po polroku som sa k nemu aj nasťahovala. Oba sme boli zamilovaní a začínali sme plánovať spoločnú budúcnosť. Po štyroch rokoch vzťahu som však úplnou náhodou zistila, že ma podvádza.

Počas prania som mu totiž našla lístky do kina v bunde. Ale, my sme na takom filme spolu neboli! Hlavu mi okamžite zaplnili myšlienky na najhoršie a oblial ma studený pot. Stále som však naivne dúfala, že sa to vysvetlí. Nedokázala som si pripustiť, že by v tom mohla byť iná žena. Premietla som si v hlave posledný rok a neprišla som na nič, čo by mohlo spôsobiť, že hľadal potešenie u inej ženskej.

Maroš bol ku mne vždy pozorný a ja som sa taktiež snažila mu plniť všetko, čo som mu na očiach videla. Keď som sa upokojila, rozhodla som sa počkať a nič neriešiť za horúca. Lenže, červík pochybností ma nahlodával, a tak, keď sa odobral do kúpeľne, prešla som mu mobil. To, čo som našla, ma odrovnalo!