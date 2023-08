Občasné prejavy žiarlivosti vo vzťahu nie sú nijako výrazne škodné. Avšak, ak to začína vrieť a pociťujete nátlak zo strany muža, môže to byť problém. Dávajte si pozor na prehnanú až extrémnu žiarlivosť a sledujte jej znaky.

Čo je vlastne žiarlivosť?

Žiarlivosť je jednoducho pocit hnevu. V partnerstve môže vzniknúť najmä vtedy, keď má napríklad muž pocit, že o svoju milovanú polovičku prichádza. Vtedy sa muži snažia mať ženy pod kontrolou zo strachu, že o ne prídu. Žiť v jednej domácnosti so žiarlivým partnerom nie je koniec sveta. Všetko dokáže vyriešiť efektívna komunikácia. Ako ale rozpoznať príznaky extrémnej žiarlivosti?

1. Prehnane vás kontroluje

Možno ste to už zažili. Vyrazíte si s dobrou kamoškou na kávu, užívate si a v tu ranu to začne. Spŕška smsiek od partnera vám zrazí úsmev na tvári. Otázky typu: "Kde si? S kým si? Kedy prídeš?", sú len špičkou ľadovca. Po návrate domov to zvykne byť omnoho horšie. A vy máte zrazu pocit, že nežijete v jednej domácnosti s milovanou osobou, ale nachádzate sa na výsluchu na policajnej stanici. Je v poriadku, že sa o vás partner bojí. Ale takáto kontrola nikam nevedie a vzťahu to môže veľmi ublížiť.

2. Počkaj, idem s tebou!

"Láska, vybehnem iba na pár minút do obchodu a hneď som späť." Ani nestihnete dopovedať vetu a muž už stojí za vašim chrbtom, pripravený ísť s vami. Samozrejme, je to od neho veľmi milé a šľachetné, že vám chce pomôcť tlačiť v nákupnom centre ťažký košík plný jedla. Stále tu je ale jedno veľké ALE. Ak má váš partner stálu a nutkavú potrebu vás všade sledovať, môže to byť jedným zo znakov žiarlivosti. Každému páru predsa prospeje, ak si doprajú individuálny čas pre seba.