Nízke poistné sumy sú totiž najčastejším problémom starších poistiek bývania. Problémom je, že ľudia si často neuvedomujú, že je to problém. Stačí totiž "maličkosť". Vytopí vás sused, váš dom zaleje prívalový dážď, niekto škrtne zápalkou a poistná udalosť je na svete. Že je vaša nehnuteľnosť podpoistená, zistíte, až keď vám poisťovňa nepokryje škody v plnej výške.

Podľa aktuálneho prieskumu finančnej spoločnosti FinGO.sk sa veľká väčšina maklérov stretáva s podpoistením nehnuteľností. „Ak si niekto pred desiatimi rokmi kúpil byt za 100-tisíc eur, mal by vedieť, že dnes má jeho nehnuteľnosť približne dvojnásobnú hodnotu. Pokiaľ si za ten čas v poistnej zmluve na nehnuteľnosť ani raz neupravil výšku poistnej sumy a nezvýšilo sa mu poistné, znamená to, že v prípade poistnej udalosti mu poisťovňa vyplatí omnoho nižšiu sumu, akú možno očakáva," upozornil expert na poistenie, Jaroslav Krajňák. Tvrdí, že to nie je ojedinelý problém. Z najnovšieho prieskumu, ktorý spoločnosť zrealizovala medzi svojimi finančnými maklérmi z celého Slovenska vyplýva, že s podpoistením nehnuteľností sa stretáva väčšina sprostredkovateľov.

Zdroj: Shutterstock

Kde je problém?