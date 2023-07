Právny predpis EÚ ponúka objasnenia, pokiaľ ide o práva a pravidlá v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Vysvetľujú sa v ňom práva pacientov na prístup k bezpečnému a kvalitnému ošetreniu v rámci Európskej únie a na ich preplatenie a nehovoríme len o tom, keď máte počas zahraničnej dovolenky úraz a musíte byť hospitalizovaná.

Pacienti cestujúci do iného členského štátu únie kvôli lekárskej starostlivosti majú podľa predpisu nárok na rovnaké ošetrenie ako občania krajiny, v ktorej sa liečia. Ak majú nárok na túto zdravotnú starostlivosť doma, potom im ju uhradí ich domovská krajina. Úhrada nákladov za ošetrenie má byť preplatená do výšky ceny tejto liečby doma.

Zdroj: Shutterstock

Toto by ste mali vedieť:

V niektorých prípadoch môže byť potrebné požiadať pred cestou do zahraničia o povolenie na liečbu, najmä ak si táto liečba vyžaduje hospitalizáciu v nemocnici alebo vysokošpecializovanú a nákladnú zdravotnú starostlivosť.



O akom rozsahu cezhraničnej zdravotnej starostlivosti hovoríme?

Vo všeobecnosti pacienti uprednostňujú zdravotnú starostlivosť vo svojej vlastnej krajine, tak cezhraničná zdravotná starostlivosť predstavuje iba asi 1 % verejných výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Tento odhad zahŕňa cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, ktorú pacienti neplánovali vopred (napríklad pohotovostnú starostlivosť pre turistov). To znamená, že v súčasnosti pripadá podstatne menej ako 1 % výdavkov a počtu vycestovaných pacientov na plánovanú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť.