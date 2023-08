Ach, tá láska. Častokrát nám kadekto pomotá hlavu a my sa cítime, ako by sme sa vznášali. Viete, ale prečo to tak je? Čo sa vlastne skrýva za všetkou tou vášňou a dravosťou?

Už sa vám niekedy stalo, že ste sa zamilovane pozreli do očí nejakému mužovi a rozbúchalo sa vám srdce? Keď sme zamilovaní, neurochemické látky vyvolávajú fyzické a psychologické reakcie. Vaša túžba po sexuálnom zblížení bude rásť. A ako na to majú vplyv naše hormóny?

Ako prvý príde kortizol

Zamilovať sa do niekoho môže byť na začiatku veľmi stresujúce. Môžete sa cítiť neisto. Častokrát ide o to, že máte iba strach z odmietnutia a obavy, či vám táto milovaná osoba venuje tie dve krásne slová - milujem ťa. V počiatočnom štádiu zamilovanosti sa u nových párov zvyšuje hladina kortizolu. Tiež nazývaného ako stresový hormón. Nemusíte sa báť. Príroda to zariadila na výbornú a dočasný stres vám neublíži. Práve naopak.

Zdroj: shutterstock

Kortizol zosilňuje pôsobenie adrenalínu a noradrenalínu (ďalších stresových hormónov), vďaka ktorým sa telo lepšie vyrovnáva so stresom. Skúste si spomenúť vaše prvé rande. Cítili ste sa byť v strese? No a teraz si predstavte, že by ste toto "eso v rukáve" v podobe kortizolu nemali. Kortizol bol v danej chvíli váš kamoš, nie nepriateľ.